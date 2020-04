Grey's anatomy - S11 E07 - On oublie tout

En l’absence du Dr Herman, Arizona doit soigner un enfant dans le ventre de sa mère. Elle décide de mettre l’enfant au monde pour qu’Alex l’opère mais sa mère meurt lors de l’accouchement. Une femme refuse qu’Amélia opère sa mère à cause de son passé de toxicomane qu’elle révèle haut et fort. Derek en profite pour récupérer la patiente en question en laissant sous-entendre qu’Amélia n’a pas les qualités pour être chef de la neurochirurgie. Joséphine fait sa première chirurgie en solo sous l’œil attentif de Bailey. Owen organise une réunion du comité pour statuer sur le cas d’Amélia mais Derek intervient et prend la défense de sa sœur. Arizona, qui ne sait pas où habiter, vient s’installer chez Alex