Grey's anatomy - S11 E09 - Prêt à se battre

Une femme cause un énorme carambolage avant de se jeter, apparemment volontairement, d’un pont en voiture avec ses deux enfants. De nombreux blessés arrivent au Grey Sloan Memorial. Derek ayant décidé de partir à Washington, Meredith cherche une nourrice. Arizona tente de convaincre le Docteur Herman de laisser Amélia opérer sa tumeur au cerveau. D’abord réticente, elle finit par accepter mais à ses conditions, c’est-à-dire le plus tard possible pour pouvoir continuer à vivre sa vie et transmettre son savoir à Arizona au cas où l’opération lui serait fatale. Jackson essaie de soutenir April qui se lance à corps perdu dans le travail pour oublier la maladie dont souffre leur futur enfant.