Grey's anatomy - S12 E02 - La folie des grandeurs

Pour son premier jour en tant que chef de la chirurgie, Bailey voudrait que tout soit parfait. Sans même s'en apercevoir et malgré les recommandations de Webber, elle sème la terreur et la zizanie dans les couloirs de l'hôpital. De retour après plusieurs mois d'absence, April découvre qu'elle a rapporté un petit souvenir de son voyage. Malgré toutes les épreuves que Jackson et elle ont traversées, elle est déterminée à sauver son mariage. Mais pour ce faire, encore faudrait-il qu'elle arrive à lui parler ! Entre les cours d'anatomie et ses nombreux patients, Meredith a bien du mal à absorber la charge de travail que Bailey lui a confiée. Heureusement, elle peut compter sur l'aide précieuse d'Edwards. Amelia essaie de mettre des mots sur sa relation avec Owen.