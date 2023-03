Grey's anatomy - S12 E03 - Lequel des deux ?

Alex s’occupe de jumeaux nouveau-nés ayant besoin d’une greffe de foie, mais dont un seul de leurs parents est compatible. Malgré tous ses efforts pour trouver un autre donneur, il doit se résoudre à faire un choix entre les bébés pour en sauver au moins un. Après avoir découvert qu’Alex avait fait un don de sperme des années plus tôt, Joséphine l’interroge sur sa vision de leur avenir commun. Meredith s’aperçoit qu’elle est sous-payée par rapport aux autres chefs de service. Elle plaide sa cause auprès de Bailey, qui lui accorde une augmentation. Après avoir reçu une invitation au mariage de son ex-petit ami, Maggie repense aux choix qu’elle a faits au long de sa vie. April est bien décidée à sauver son mariage bien que Jackson souhaite y mettre un terme. N’arrivant pas à lui faire entendre raison, il accepte l’offre de Ben et va s’installer chez Bailey et lui.