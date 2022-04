Grey's anatomy - S12 E04 - Passé, présent, futur

L'hôpital fait face à une “vague argentée” : une navette pleine de seniors en route pour leur croisière s'est renversée. Hunt y voit l'occasion pour les internes d'apprendre comment on annonce aux gens que leurs proches sont morts. Après quelques maladresses, Meredith les briefe longuement sur l'importance de ce moment. Maggie est secouée par sa nuit avec Andrew, elle culpabilise de s'être tapé un interne. Meredith réalise qu'elle est veuve, et explique à Maggie que le sexe ne lui manque pas, elle n'y pense même pas. Elle a vécu un grand amour et se sent sereine. Maggie fait un grand discours à Andrew sur les règles et les limites. Plus tard elle s'excuse de s'être emportée. Deux secondes après avoir décidé ensemble que ce n'était qu'un dérapage d'une seule nuit, ils s'embrassent passionnément. Amelia charge Stephanie de s'occuper d'une patiente neuro qui vient d'être opérée et qu'elle veut rééduquer au plus vite, selon un protocole bénéfique mais très douloureux pour la patiente. Stephanie a du mal à lui obéir. Elle se fait remplacer par Jo, mais Amelia l'accuse d'avoir abandonné sa patiente. Stephanie confesse qu'enfant, elle a subi un traitement similaire et refuse d'infliger ça à quelqu'un d'autre. Jo pense que c'est un mensnge et le dit à Amelia. Amelia engueule Stephanie jusqu'à ce que Richard confirme que Stephanie a dit vrai. Arizona est touchée par l'histoire d'Abe et Gaby, qui sont tombés fous amoureux à 85 ans. Le soir, Maggie, Amelia et Meredith organisent un dîner. Quand Callie sonne à la porte avec sa nouvelle petite-amie, Meredith, sous le choc, reconnaît Penny, la “responsable” de la mort de Derek.