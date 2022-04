Grey's anatomy - S12 E07 - Les non-dits

: La greffe de rein d’un patient de longue date de Meredith est compromise par une tumeur crânienne cancéreuse qu’il avait cachée jusque là. Callie, Amélia et de nombreux résidents se mobilisent pour trouver une solution. Bailey exige que Ben mette Jackson à la porte de chez eux pour retrouver leur intimité. Nathan fait ses débuts au Grey-Sloan ce qui provoque la colère d’Owen et laisse Maggie perplexe. Callie se plaint du fait que Meredith garde Penny dans son service pour la cantonner à des tâches subalternes. Arizona cherche quelqu’un pour l’accompagner dans un bar, officiellement pour une soirée quiz, dans le but de faire de nouvelles rencontres. Richard se propose sans savoir à quoi s’en tenir. Jackson invite April à diner pour lui parler de divorcer mais elle doit repartir travailler avant qu’ils aient pu aborder le sujet. Ils remettent ça au lendemain soir et finissent par coucher ensemble.