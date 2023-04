Grey's anatomy - S12 E08 - Départ de feu

Les rumeurs vont bon train sur les raisons du problème entre Owen et Riggs. Bailey doit gérer sa première grosse crise lors de l’arrivée de nombreux pompiers blessés dans un important incendie de forêt. Maggie refuse d’assumer en public sa relation avec Andrew. Owen s’oppose au fait que Riggs soigne John, le petit ami de sa mère, sans pour autant se justifier. Les deux hommes se disputent et Owen finit par frapper Riggs en lui ordonnant de ne plus s’approcher de sa famille.