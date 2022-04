Grey's anatomy - S12 E10 - L'étape suivante

Pendant que Meredith essaye de se sortir du traumatisme dû à son agression, Callie et Maggie expérimentent une opération risquée sur une des patientes d’Alex âgée de quinze ans contre l’avis de celui-ci. Owen et Nathan sont toujours à couteaux tirés. La relation de Maggie et d’Andrew semble évoluer dans le bons sens.