Grey's anatomy - S12 E11 - Autopsie d'un mariage

April et Jackson sont sur le point de finaliser leur divorce et une série de flash-back nous fait revivre l’évolution et la dégradation de leur relation en remontant jusqu’à leur première rencontre. Parallèlement, on suit, sur plusieurs années, le traitement d’une patiente de Jackson grièvement brûlée au visage par un jet d’acide. Après avoir signé les papiers du divorce, April annonce à Arizona qu’elle est enceinte.