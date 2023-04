Grey's anatomy - S12 E12 - Une nouvelle chance

La première patiente que Meredith a opérée avec Derek le premier jour de son internat est admise au Grey-Sloan avec un nouvel anévrisme. Amelia et Stéphanie la prennent en charge sous la surveillance constante de Meredith qui soigne une patiente atteinte d’un cancer dont l’état se détériore soudainement. Richard mène la vie dure à Andrew après avoir compris qu’il avait une liaison avec Maggie. Après avoir deviné qu’elle était enceinte, Alex conseille à April de l’annoncer au plus vite à Jackson avant qu’il le découvre tout seul. Amelia et Owen décident de prendre un nouveau départ.