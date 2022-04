Grey's anatomy - S12 E13 - Au centre de l'attention

Meredith, Bailey, Callie et Jackson se rendent dans un hôpital militaire pour une opération très complexe sur un soldat atteint d’une tumeur. Le Major Thorpe, médecin et ami du patient en question s’oppose à l’opération mais finit par y participer. Devant la difficulté de la procédure, Callie ne sait plus comment faire avant de réussir, finalement, à trouver une solution. Parallèlement, toute une équipe de cheerleaders est conduite au Grey-Sloan. Les tensions et les disputes de ces filles perturbent les urgences jusqu’à ce que Stephanie ramène le calme avec autorité en tant qu’ex-capitaine des cheerleaders. Pour sauver la vie d’un patient interné en psychiatrie, Ben décide de l’ouvrir de façon impulsive contre l’avis du psy de garde. Richard le réprimande violemment tout comme Bailey dès son retour. Cédant aux désirs d’Andrew, Maggie rend leur relation publique. Avant que Meredith quitte l’hôpital militaire, le Major Thorpe lui demande son numéro de téléphone et après avoir hésité, elle accepte de le lui donner.