Grey's anatomy - S12 E14 - Perdre ses repères

Richard décide d'interchanger tous les résidents, qui sont trop confortablement installés dans leurs services favoris. Penny se retrouve avec Amelia et Riggs, Stephanie avec Karev, Josephine avec Meredith, Ben avec Robbins. Amelia traite un homme qui a été victime d'une hémorragie cérébrale. A son réveil, il réclame sa femme et non celle avec qui il vit depuis onze ans. Amelia traite Blake durement. Riggs prend sa défense. Après l'opération, Amelia reconnaît que Penny est très douée et dit à Owen qu'elle se doit de la former.