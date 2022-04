Grey's anatomy - S12 E14 - Perdre ses repères

Richard décide d'interchanger tous les résidents, qui sont trop confortablement installés dans leurs services préférés. Penny se retrouve avec Amelia et Riggs, Stephanie avec Karev, Josephine avec Meredith, Ben avec Robbins. Amelia traite un homme qui a eu une hémorragie cérébrale. A son réveil il réclame sa femme, et non celle avec qui il vit depuis onze ans. Amelia traite Blake durement, Riggs prend sa défense. Après l'opération, Amelia reconnait que Penny est très douée, et dit à Owen qu'elle se doit de la former. Jo se plaint de Meredith qui la traite mal. Stephanie lui intime de parler à Meredith. Jo finit par le faire après une humiliation de plus. Elle dit à Meredith qu'elle est chirurgien, et qu'elle est avec Alex pour de bon et mérite le respect. Meredith fait celle qui ne comprend pas, mais Callie et Maggie lui disent qu'en effet elle traite mal Josephine. Et donc elle lui fait des excuses. Arizona et Alex traitent une femme enceinte de quadruplés qui accouche prématurément. Ils travaillent aussi ensemble à convaincre April d'annoncer sa grossesse à Jackson, et de faire un dépistage de malformation osseuse. April ne veut rien entendre. Arizona finit par révéler la vérité à Jackson, juste au moment où April arrive pour lui parler. Callie et Maggie essaient de convaincre Meredith de rappeler le Major Thorpe, qui n'arrête pas de l'appeler et de laisser des messages. Meredith les ignore. A la fin de la journée, ell etrouve Thorpe devant l'hôpital, qui l'attend et l'invite à dîner. Bailey engage une comptable pour s'occuper de leur impôts, à elle et Ben, car son nouveau poste et son salaire de Chef changent la donne. Il n'a pas l'air emballé, lui qui s'en chargeait jusque là.