Grey's anatomy - S12 E15 - Un pas vers toi

Jackson est furieux d’apprendre, par Arizona, la grossesse d’April. Alex dirige une triple greffe d’organes sur une adolescente. Au cours de cette longue opération, Maggie essaie de motiver Meredith à sortir avec Thorpe mais à force d’insister, Meredith annule la soirée, comme l’avait prédit Alex. Owen et Nathan s’opposent sur le traitement d’une patiente en état de mort cérébrale ce qui ravive l’animosité qu’il y a entre eux depuis la disparition de la sœur d’Owen. Nathan prend ses distances avec Maggie et lui demande de ne pas lui accorder de traitement de faveur. Quand Amélia rejoint Owen dans sa caravane pour un diner romantique, elle le trouve à moitié ivre. Jackson tente d’arranger les choses avec April mais ils se disputent à nouveau au sujet de leur futur bébé. A défaut d’aller prendre un verre avec Meredith, Thorpe la raccompagne chez elle et ils discutent longuement dans la voiture