Grey's anatomy - S12 E16 - Prête ?

Au réveil, Amelia et Maggie entendent Meredith hurler à Will de sortir de chez elle. Elles le font sortir. Meredith finit par sortir de sa chambre, et sans répondre à leurs questions, se lance dans un grand ménage de la maison. Alex les rejoint. Meredith finit par retrouver une couverture de Derek, et explique à Alex qu'elle n'était pas prête pour Will. Will sone à la porte, le soir. Meredith lui explique qu'elle n'est pas prête. Il lui dit qu'il attendra. Owen demande sans arrêt des nouvelles d'Amelia à Stephanie, qui finit par lui dire qu'elle est chez Meredith. Il y va et s'excuse, mais Amelia dit qu'elle vient de se sevrer et ne peut pas être avec lui. Meredith propose à Amelia de reprendre sa chambre chez elle. Sofia arrive aux urgences avec une grosse coupure au front. C'est Penny qui la soigne. Callie le lui reproche. En fait elle n'est pas prête à présenter Penny à sa fille, mais elle dit à Penny que c'est Arizona qui s'y oppose. Penny veut s'excuser auprès d'Arizona et découvre que Callie lui a menti. Callie finit par s'excuser et propose à Penny d'aller manger une glace avec elle et Sofia. Catherine Avery arrive à Seattle. Jackson lui interdit de parler à April, mais elle le fait quand même, avec beaucoup de bienveillance. April finit par lui raconter sa grossesse et ses états d'âme. Elle dit à Jackson que sa mère a été super, et lui propose de trouver un moment pour se parler tous les deux. Jackson remercie sa mère d'être finalement intervenue, mais Catherine lui annonce qu'elle voulait juste avoir la preuve qu'April avait caché sa grossesse au moment du divorce. Elle dit que maintenant elle a cette preuve et qu'ils peuvent la poursuivre en justice. Andrew est distant avec Maggie. Amelia finit par dire à Maggie qu'il est sans doute en train de la larguer. Maggie demande des explications à Andrew, ils rompent.