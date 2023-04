Grey's anatomy - S12 E16 - Prête ?

Au réveil, Amelia et Maggie entendent Meredith hurler à Will de sortir de chez elle. Elles le font sortir. Meredith finit par sortir de sa chambre et sans répondre à leurs questions, elle se lance dans un grand ménage de la maison. Alex les rejoint. Meredith finit par retrouver une couverture de Derek et explique à Alex qu'elle n'était pas prête pour Will. Ce dernier sonne à la porte, le soir. Meredith lui explique qu'elle n'est pas prête. Il lui dit qu'il attendra. Owen demande sans arrêt des nouvelles d'Amelia à Stephanie. Elle finit par lui dire qu'elle est chez Meredith.