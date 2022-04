Grey's anatomy - S12 E17 - Rétablir le contact

Amelia, Meredith et Maggie sont confrontées aux joies de la cohabitation. Tous les résidents postulent pour la Bourse de Recherche Preminger et espèrent être choisis par Bailey et les titulaires. April et Arizona sont en désaccord au sujet d'une patiente : Jenny Parker, une adolescente qui refuse catégoriquement de dire à sa mère qu'elle est enceinte. Une équipe du Grey-Sloan part prélever des organes à l'hôpital d'Overbrook. Ce voyage en ambulance est l'occasion pour Meredith, Owen et Nathan d'en savoir un peu plus les uns sur les autres. Assistée de Blake et Edwards, Amelia doit réaliser une opération très délicate sur Kyle Diaz, un musicien atteint de sclérose en plaques et souffrant de tremblements dans la main droite. La tension monte d'un cran entre April et Jackson. Malgré les mises en garde de Richard, Catherine semble prête à tout pour que son fils obtienne la garde exclusive du bébé.