Grey's anatomy - S12 E19 - L'effet papillon

Bailey met en place un comité consultatif composé de Meredith, Maggie et Owen afin de déterminer la responsabilité de Ben dans la mort de Gretchen McKay et de son bébé. Après avoir longuement hésité, Callie décide de suivre Penny à New York en emmenant Sofia. En apprenant cette nouvelle, Arizona est sous le choc et elle consulte un avocat pour demander la garde exclusive de Sofia. Quand Omar (le mari de Gretchen) est sur le point de mourir, Bailey le ranime malgré les souhaits de sa mère et contre toute attente, son état s’améliore. Jackson et April tentent de mettre leurs différends de côté pour le bien de leur futur bébé. Après avoir pris connaissance des recommandations du comité consultatif, Bailey impose à Ben une suspension de six mois du programme des résidents ce qui le rend fou de rage.