Grey's anatomy - S12 E20 - Cessez-le-feu

Callie et Arizona se retrouvent pour discuter du départ de Callie à New York. Callie annonce à Bailey sa démission et son départ pour New York. Bailey s'inquiète qu'elle abandonne sa carrière pour suivre une résidente à l'autre bout du pays. Ben tourne en rond. Il finit par aller voir Don Heller, chef du service d'anesthésie. Il reprend le travail en tant qu'anesthésiste, contre l'avis et sans l'accord de Bailey. Stéphanie refuse l'invitation de Kyle à sortir car elle pense qu'ils seront déçus quand ils se rencontreront véritablement. Meredith la pousse dans ses retranchements et Stéphanie finit par fréquenter Kyle. Un petit patient arrive aux urgences, victime d'un coup de feu. Il s'avère qu'il jouait avec un copain qui lui a tiré dessus avec l'arme de sa mère, par accident. Maggie est très affectée. Elle s'inquiète pour ses neveux et nièces. Alex apprend à cette occasion que Jo a une arme cachée chez eux sous leur lit.