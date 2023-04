Grey's anatomy - S12 E21 - Quelqu'un à ses côtés

Callie et Arizona cherchent chacune des personnes pour témoigner en leur faveur lors du procès pour déterminer qui obtiendra la garde de Sofia. Ben a décidé de reprendre son poste d’anesthésiste pour contourner la suspension de six mois du programme de l’internat que Bailey lui a infligée. En découvrant que Stéphanie a une liaison avec Kyle Diaz, Amelia l’empêche de participer à la nouvelle opération qu’il doit subir. Meredith encourage Amelia à s’engager plus sérieusement avec Owen.