Grey's anatomy - S12 E22 - Etre mère

Lors de l’audience pour déterminer la garde de Sofia, Meredith, Owen et Penny témoignent en faveur de Callie tandis que Richard et Andrew le font en faveur d’Arizona. L’avocate de Callie tente de faire passer Arizona pour une mauvaise mère qui délaisse sa fille au profit de son travail et de sa vie sexuelle alors que celle d’Arizona tente de prouver que Sofia perdrait tous ses repères si elle partait vivre à New York avec Callie. Pendant ce temps, Alex et April s’occupent d’une adolescente enceinte avec le Docteur Russo, l’obstétricien de garde. Devant la gravité de l’état de cette patiente, Arizona préfère quitter le procès et aller soigner cette patiente afin de sauver la vie de son bébé. Contre toute attente, la juge accorde la garde exclusive de Sofia à Arizona ce qui dévaste totalement Callie.