Grey's anatomy - S12 E23 - Amour et conséquences

Meredith est perturbée en apprenant qu’Owen a vendu la caravane qui avait appartenu à Derek et qu’il s’est acheté une maison où il compte vivre avec Amélia. Les relations entre Penny et Callie sont tendues depuis que cette dernière a perdu la garde de Sofia. Penny lui propose de reporter son départ pour New York mais Callie préfère rompre, à contre cœur, avec elle. Stéphanie parvient à se réconcilier avec Kyle et elle remet en question la procédure risquée qu’Amélia veut réaliser pour le soigner. Kyle meurt au cours de l’opération. Alex demande une dernière fois Joséphine en mariage et exige une réponse immédiate mais celle-ci refuse. Amélia demande Owen en mariage. Après une discussion animée sur le parking de l’hôpital, Meredith finit par l’embrasser fougueusement