Grey's anatomy - S12 E23 - Amour et conséquences

Meredith est perturbée en apprenant qu’Owen a vendu la caravane qui avait appartenu à Derek. Il s’est acheté une maison où il compte vivre avec Amelia. Les relations entre Penny et Callie sont tendues depuis que cette dernière a perdu la garde de Sofia. Penny lui propose de reporter son départ pour New York mais Callie préfère rompre, à contrecœur, avec elle. Stéphanie parvient à se réconcilier avec Kyle et elle remet en question la procédure risquée qu’Amelia souhaite réaliser pour le soigner. Alex demande une dernière fois Joséphine en mariage.