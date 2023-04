Grey's anatomy - S12 E24 - Mariage pluvieux...

C'est le jour du mariage d'Amelia et Owen. La jeune femme est prise de panique. Meredith lui dit qu'elle est prête à tout pour l'aider. Elles s'enfuient avec Maggie. April retourne chez Meredith où elle a oublié les alliances. Ben l'y conduit. Elle commence à avoir des contractions. Il est trop tard pour l'emmener à l'hôpital. Ben doit s'occuper de l'accouchement. Le bébé se présente par le siège et il faut pratiquer une césarienne en urgence. A contrecœur, Ben se dévoue et opère April avec les moyens du bord, sans anesthésie. April accouche d'une fille. Elle est sauvée par Bailey et Arizona, à l'hôpital. Amelia décide de se marier.