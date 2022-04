Grey's anatomy - S12 E24 - Mariage pluvieux...

C'est le jour du mariage d'Amelia et Owen. Amelia panique. Elle se demande si elle fait le bon choix, et se sent seule sans personne pour l'aider. Personne de sa famille ne veut venir, Maggie est trop optimiste pour elle et elle pense que Meredith est contre ce mariage parce que Cristina était l'amour de la vie d'Owen. Meredith lui dit qu'elle est prête à tout pour l'aider, même à l'aider à s'enfuir. Ce qu'elles font, avec Maggie. April retourne chez Meredith où elle a oublié les alliances. Ben l'y conduit. Elle commence à avoir des contractions. Il est trop tard pour l'emmener à l'hôpital, Ben va devoir s'occuper de l'accouchement. Le bébé se présente par le siège et il faut faire une césarienne en urgence. A contre-coeur, Ben se dévoue et opère April avec les moyens du bord, sans anesthésie. April accouche d'une fille, et est sauvée par Bailey et Arizona, à l'hôpital. Bailey dit à Ben qu'il a été formidable. Après de longs débats sur le grand amour, Meredith dit qu'il vaut mieux croire que ça peut arriver plusieurs fois dans une vie, et Amelia décide de se marier. Josephine se saoule car elle et Alex se sont disputés à cause de son refus de l'épouser. Elle pense que tout est fini. Stephanie la laisse sous la surveillance d'Andrew. Elle finit par avouer à Andrew qu'elle voudrait épouser Alex mais qu'elle ne peut pas car elle est déjà mariée. On comprend qu'elle est mariée à un homme qui l'a recueillie quand elle vivait dans sa voiture, et qui s'est mis à la battre. Elle s'est enfuie et ne peut pas divorcer, sinon il la retrouverait. Andrew la ramène chez elle, et Alex débarque alors que Jo est à moitié déshabillée pour aller se coucher. Il frappe Andrew. Nathan apporte les alliances à Owen qui lui propose de rester au mariage. Nathan et Meredith parlent de Derek et Megan. Au début de la cérémonie, ils ne se quittent pas des yeux. C'est alors que Maggie dit à Meredith que Nathan lui plaît beaucoup.