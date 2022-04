Grey's anatomy - S13 E01 - Au pied du mur

Andrew arrive en ambulance à l’hôpital dans un état grave après avoir été frappé par Alex. Ce dernier ne dit pas ce qui s’est passé mais Meredith comprend vite que c’est lui le responsable et elle lui conseille de se dénoncer. Pendant ce temps, Richard tente de réconforter Joséphine et de l’empêcher de mettre fin à sa carrière. Catherine est bien décidée à jouer son rôle de grand-mère mais April ne l’entend pas ainsi. Alex finit par se dénoncer à la police venue à l’hôpital recueillir les premiers témoignages. Il est aussitôt arrêté et envoyé en prison.