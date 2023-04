Grey's anatomy - S13 E02 - Choisir son camp

Soutenu par Meredith, Alex se rend au tribunal et apprend qu'il va être poursuivi pour agression au second degré. Webber propose à Bailey de devenir sa "taupe". Amelia organise une pendaison de crémaillère dans le dos d'Owen et invite Nathan pour que tous les deux se réconcilient, mais la soirée ne se déroule pas exactement comme elle l'avait prévue. Meredith fait ce qu'elle peut pour empêcher Maggie d'inviter Nathan à sortir. Préoccupé par ses problèmes avec DeLuca, Alex commet une faute professionnelle et met en danger la vie d'un de ses jeunes patients. Les docteurs Shepherd et Wilson règlent son compte à une tumeur prénommée Wilma. La petite Harriet peut quitter l'hôpital, au grand désespoir de sa mère qui doit encore rester quelques jours en convalescence. Jackson fait son possible pour lui remonter le moral, mais April est inconsolable. Bailey accepte de ne pas renvoyer Alex, à condition qu'il aille travailler quelque temps au dispensaire.