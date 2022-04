Grey's anatomy - S13 E03 - Petits miracles

Tous les membres d’une famille arrivent aux urgences après le carambolage de leur convoi funéraire. L’accident a été causé par la plus jeune fille du défunt qui n’avait plus donné de ses nouvelles depuis une dizaine d’années. La veuve fait, peu après, une crise cardiaque et est déclarée morte avant de revenir miraculeusement à la vie. De retour de New York, Arizona est tiraillée entre Andrew et Alex à qui elle reproche de compromettre sa carrière. Bailey accepte de laisser Ben se charger des sanctions à infliger à son fils pour s’être battu avec un autre enfant. Même si elle est ravie d’avoir sa fille, April a hâte de reprendre le travail. Alex qui doit se contenter de travailler au dispensaire est bien décidé à récupérer son poste. Meredith repousse les avances de Nathan pour ne pas faire souffrir Maggie.