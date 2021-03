Grey's anatomy - S13 E09 - Disgrâce

Un immeuble d’habitation s’effondre dans le centre de Seattle faisant de nombreux blessés qui sont transportés au Grey-Sloan Memorial. Joséphine avoue à Alex qu’elle est mariée et qu’elle craint que, suite à son témoignage au procès le lendemain, son mari violent puisse la retrouver. Pour la protéger et lui éviter de témoigner, Alex décide d’accepter l’offre du procureur : plaider coupable et écoper d’une peine de deux ans de prison, contre l’avis de Meredith. Richard finit par apprendre qu’il est remplacé par Eliza Minnick à la direction de l’internat.