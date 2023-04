Grey's anatomy - S13 E10 - Les prisonnières

Après leur journée de travail, Bailey, Arizona et Jo se rendent dans une prison de haute sécurité pour s’occuper de Kristen, une adolescente âgée de 16 ans, enceinte. Très mal à l’aise dans cet environnement, Bailey est vite terrorisée quand la jeune fille agresse le médecin de l’hôpital de la prison et lui casse un doigt. Quand la mère de Kristen, pourtant présente sur les lieux, refuse de venir auprès de sa fille pendant l’accouchement, Bailey, Arizona et Jo font de leur mieux pour soutenir la jeune fille dans cette épreuve. En repartant de la prison le lendemain matin, Bailey annonce à Jo et Arizona qu’Alex a décidé d’accepter l’offre du procureur et qu’il va donc aller en prison.