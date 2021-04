Grey's anatomy - S13 E13 - La guerre est déclarée

C'est le premier jour d'April en tant que chef de la chirurgie générale et les autres titulaires n'ont aucune intention de lui faciliter la tâche. Ils ne comprennent pas pourquoi elle a accepté de remplacer Meredith et lui en veulent d'avoir retourné sa veste aussi rapidement. En plus de ses collègues, April doit supporter une ancienne patiente de Meredith qui n'a pas du tout envie de changer de médecin. Le docteur Minnick a décidé de passer à la phase deux de son programme et deux résidents sont choisis pour diriger des interventions. Edwards s'occupe d'un jeune garçon souffrant de calculs biliaires et Warren d'une colectomie. Si les résidents sont ravis d'avoir plus de responsabilités, cette nouvelle méthode d'enseignement est loin de faire l'unanimité auprès des titulaires. April demande à Webber de superviser la première intervention en solo de Warren. L'opération dirigée par Edwards ne se déroule pas comme prévu et ce qui devait être un grand jour pour elle tourne au cauchemar. Richard découvre que ce n'est pas Bailey, mais Catherine qui est à l'origine de sa mise à l'écart.