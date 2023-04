Grey's anatomy - S13 E14 - Les fantômes du passé

Alex fait son retour à l'hôpital et découvre que les choses ont beaucoup changé en son absence. Eliza Minnick confie la responsabilité d'une transplantation de rein mère-fils aux résidents. Supervisé par Webber, Warren s'occupe de prélever le rein de la mère. De leur côté, Edwards et Wilson sont en charge de la greffe sur le jeune garçon. Toujours suspendue, Meredith commence à trouver le temps long. Elle reçoit la visite de Bailey, qui tente de la convaincre de revenir. Quand l'ex-mari violent d'une patiente arrive, Wilson voit son passé refaire surface. Chargée de remplacer Bailey pour la journée, April se retrouve face à un choix cornélien. Riggs, Pierce et DeLuca soignent une mystérieuse inconnue, schizophrène. Après avoir découvert son identité, ils doivent annoncer aux parents que leur fille portée disparue depuis des années est toujours en vie. Arizona est de plus en plus proche d'Eliza, mais elle ne veut pas que ses collègues apprennent qu'elle pactise avec l'ennemie.