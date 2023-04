Grey's anatomy - S13 E15 - Cause perdue

Meredith reprend le travail et retrouve son poste de chef de la chirurgie générale, à la grande tristesse d’April. Richard, Catherine, Jackson et April ont du mal à mettre leurs différends de côté pour travailler ensemble sur un patient dans un état grave, après l’explosion d’une friteuse. A la demande de Maggie, Amelia revient en cachette à l’hôpital pour opérer une patiente. Elle finit par être confrontée à Owen, qui ne comprend toujours pas pourquoi elle l’évite. Meredith se retrouve coincée entre Alex et Nathan, qui sont en total désaccord sur les soins d’un nouveau-né. Richard surprend Arizona et Eliza en train de s’embrasser.