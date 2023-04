Grey's anatomy - S13 E16 - Corde sensible

Jackson doit se rendre dans le Montana pour réaliser une greffe de gorge sur une jeune patiente atteinte d'une tumeur. Au moment de partir, il découvre que sa mère s'est arrangée pour qu'April l'accompagne. Une fois sur place, les deux chirurgiens réalisent que la greffe initialement prévue n'est plus une option et ils doivent trouver une alternative. Pour les parents de Caroline, le plus important est que leur fille retrouve la parole. Mais Jackson n'est pas concentré à 100 % sur le cas de la jeune fille. Il a retrouvé son père et tente de renouer des liens avec lui. April doit intervenir pour le remettre sur les rails.