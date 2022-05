Grey's anatomy - S13 E18 - Au revoir maman

La situation de Diane s’aggrave lorsqu’on découvre des métastases dans son foie après la mastectomie. Méredith est d’avis de traiter le problème par la chimio, car une nouvelle opération pourrait être fatale et surtout très douloureuse. Mais Diane décide de se ranger à l’avis de fille qui lui propose de suivre un nouveau protocole de soin dans la cadre d’essais cliniques récents. Mérédith pense que ce serait de l’acharnement thérapeutique, mais Diane donne raison à Maggie. Elle suit donc les essais cliniques pendant plusieurs jours mais les résultats sont terrifiants. Son état s’aggrave à une vitesse alarmante et il apparait rapidement que le traitement violent qu’elle suit va la tuer plus vite que le cancer ne l’aurait tuée avec une simple chimio. Mérédith et Maggie ne se parlant plus il faut que ce soit l’équipe qui tente de raisonner Maggie. Mais finalement, c’est Diane elle-même qui avoue à sa fille qu’elle ne l’a fait que pour lui témoigner sa fierté qu’elle soit devenue médecin.