Grey's anatomy - S13 E19 - Le coeur a ses raisons

Quelques jours seulement après le décès de sa mère, Maggie reprend du service à l'hôpital. Elle insiste pour s'occuper d'une amie d'Owen, enceinte d'un bébé atteint d'une tumeur au cœur. Tout le monde a peur qu'elle ne soit pas prête pour une intervention aussi délicate. Nathan et Arizona se confient l'un à l'autre sur leurs histoires de cœur. Il est le seul à être au courant de sa relation avec Eliza Minnick. Amelia est de plus en plus distante avec Owen. De leur côté, Edwards et DeLuca s'occupent de Cross qui est persuadé d'être atteint d'une grave maladie. S'ils ont du mal à le prendre au sérieux, ils vont être surpris par ce qu'ils vont découvrir. Webber et Bailey doivent mettre leur fierté de côté pour apaiser les tensions qui subsistent entre eux. Pensant que Maggie va mieux, Meredith accepte enfin de dîner avec Nathan, mais ce dernier va devoir faire preuve de patience. Après une journée difficile, Maggie peut compter sur Meredith, Amelia et Jackson pour lui remonter le moral et l'aider à faire son deuil.