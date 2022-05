Grey's anatomy - S13 E20 - Zone de turbulences

Meredith se rend en avion à une conférence sans savoir que Nathan s’y rend lui aussi. Après avoir changé de place avec un passager, elle se retrouve à côté de Nathan qui essaie de lui faire admettre qu’elle a des sentiments pour lui malgré ce qu’elle prétend. Ils couchent ensemble dans les toilettes. L’avion traverse une zone de fortes turbulences et plusieurs passagers blessés sont soignés, avec les moyens du bord, par Meredith et Nathan. Malgré l’insistan ce de Meredith, le commandant de bord refuse d’atterrir tant que les conditions météorologiques ne le permettent pas. Quand c’est enfin possible, ils atterrissent en urgence à Sioux Falls où les blessés sont pris en charge et où Meredith et Nathan partent ensemble à l’hôtel.