Grey's anatomy - S13 E21 - Le ver est dans le fruit

Meredith a décidé de révéler à Maggie la nature de sa relation avec Nathan mais lors d’une conférence de presse suite à leur voyage mouvementé en avion, Maggie devine qu’il y a quelque chose entre eux. Elle en veut beaucoup à Meredith de lui avoir caché la vérité. Bailey et April essaient, chacune de leur côté, d’arranger les choses entre Catherine et Richard . Une patiente enceinte, atteinte d’un cancer incurable, demande l’arrêt des soins après avoir mis son bébé au monde. Quand un homme découvre que sa petite amie est infectée de plusieurs centaines de vers abdominaux, il décide de la quitter avant de se raviser. Catherine et Richard finissent par se réconcilier et Meredith parvient à apaiser les tensions avec Maggie.