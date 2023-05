Grey's anatomy - S13 E22 - La vie devant soi

Meredith fait de la place pour Nathan. Minnick, Webber et Bailey font le point sur les résidents et les spécialités qui les intéressent. Minnick évoque ses doutes quant aux capacités de Warren et Webber le met en garde. Il va devoir redoubler d'efforts et prendre plus de risques s'il veut une bonne recommandation. April, Meredith et Maggie s'occupent d'une femme tombée dans les escaliers. Mais sa rupture de la rate et sa facture de l'avant-bras ne sont rien comparées à la gigantesque tumeur qui envahit sa cage thoracique. La patiente se sait condamnée et elle est fermement décidée à profiter des mois qu'il lui reste pour coucher avec le plus d'hommes possible. Cette façon de voir la vie fait réfléchir Maggie et April. Un jeune garçon vient demander de l'aide aux urgences. Karev et Edwards découvrent qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau, mais ses parents refusent toute intervention. Très affectée par le cas de ce patient, Edwards perd son sang-froid et met sa carrière en péril. Eliza et Arizona franchissent un nouveau cap dans leur relation. Andrew tente d'avouer ses sentiments à Jo, mais elle préfère couper court à ses avances.