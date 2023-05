Grey's anatomy - S13 E23 - Apparences trompeuses

Owen est bouleversé d’apprendre que sa sœur, Megan, est toujours en vie et il s’en veut de l’avoir abandonnée et d’avoir continué sa vie alors qu’elle était retenue prisonnière depuis tant d’années. Alex se rend à une conférence médicale à Los Angeles pour y affronter le mari de Jo et après avoir envisagé plusieurs options catastrophiques, il préfère renoncer et rentrer à Seattle. Un homme et une femme à moitié dévêtus sont retrouvés dans une voiture au fond d’un ravin. A leur arrivée au Grey-Sloan, les médecins font des hypothèses sur ce couple. Certains pensent qu’ils sont très amoureux alors que d’autres sont persuadés qu’ils avaient seulement très envie de sexe. Quand la femme reprend connaissance, elle leur dit que l’homme essayait de la violer. L’hôpital est aussitôt placé en confinement pour le retrouver alors qu’il tente de s’échapper en menaçant Stephanie avec un bistouri. Pris au piège, il décide d’allumer un feu pour déclencher l’ouverture des portes et l’évacuation de l’hôpital, mais il provoque une explosion.