Grey's anatomy - S13 E24 - Embrasement

Suite à l'explosion, un incendie se propage dans les étages de l'hôpital. Sur le parking, April dirige les opérations, tandis que tout le monde s'affaire pour évacuer les patients et les mettre en sécurité. Meredith court partout à la recherche d'Erin, une petite fille de huit ans qui a échappé à la surveillance de ses parents. De son côté, Jackson est prêt à prendre tous les risques pour retrouver Stephanie. Piégées par les flammes et blessées, Stephanie et la petite Erin vont devoir dépasser leur peur et leur douleur pour trouver une issue. Owen et Amelia se rendent à l'hôpital militaire de Madigan pour accueillir Megan. April a l'impression que Jackson et Maggie tiennent peut-être plus l'un à l'autre que ce qu'ils veulent bien laisser entendre. Accaparée par les patients, Minnick commet une erreur impardonnable. Une fois l'incendie maîtrisé et le calme revenu, Meredith se charge d'annoncer l'incroyable nouvelle à Nathan : Megan a été retrouvée, elle est vivante.