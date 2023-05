Grey's anatomy - S14 E02 - Ce qui ne tue pas...

Meredith a une idée révolutionnaire qui pourrait sauver la sœur d'Owen et la remettre sur pied beaucoup plus vite que prévu. Mais la greffe est une intervention très délicate et elle doit convaincre l'entourage de Megan que cette option est la meilleure. Après avoir couché avec "le binoclard", Jo se sent complètement perdue. Elle cherche du réconfort auprès de Ben, qui devient son nouveau confident. Malgré les mises en garde de Jackson, Amelia veut tenter une intervention extrêmement risquée pour soulager la souffrance d'un jeune garçon. April et Jackson abordent les sujets qui fâchent et April envisage une solution radicale. Prise d'un soudain élan de féminisme, Bailey refuse le diktat des talons hauts. Au grand désespoir d'Andrew, sa sœur réussit à convaincre Bailey de la laisser utiliser l'IRM de l'hôpital pour son étude controversée sur le cerveau féminin. Ses recherches l'amènent à faire une étonnante découverte.