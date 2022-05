Grey's anatomy - S14 E03 - Une décision sans appel

Harper Avery arrive au Grey-Sloan pour évaluer la bonne gestion de l’hôpital et décider sa fondation en prolongera le financement. Après un affrontement verbal avec Bailey, il la renvoie mais meurt peu après. Meredith profite de l’hospitalisation de son ancien psy, le Docteur Carr, pour se confier à lui et analyser ses sentiments envers Nathan. Amélia, qui a fait venir son ancien professeur pour opérer sa tumeur au cerveau, se voit contrainte, par ce dernier, de révéler son état à Richard puis à Owen, Maggie et Meredith. Jo demande à Alex de revenir vivre avec elle.