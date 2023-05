Grey's anatomy - S14 E04 - Prendre son mal en patience

Avant de partir au bloc pour son opération du cerveau, Amelia donne des directives précises à ses amis et confie une mission très délicate à April. Toute l'équipe du Grey-Sloan assiste à l'intervention et observe les méthodes peu conventionnelles de Koracick. La phase de convalescence s'annonce extrêmement difficile et douloureuse. Heureusement, Amelia peut compter sur le soutien de ses proches et sur le professionnalisme de DeLuca. Koracick est ravi de retrouver Catherine, ce qui attise la jalousie de Richard. Meredith prévient Jo et Jackson qu'elle compte publier un article sur la greffe de Megan et pourquoi pas, décrocher le prestigieux Prix Harper Avery. Bailey et Webber font passer des entretiens pour recruter de nouveaux internes. Inquiète pour son fils, Megan ne supporte plus d'être clouée dans un lit d'hôpital. Lors d'un dîner familial quelque peu mouvementé, Jackson découvre le montant de la fortune dont il va hériter. Warren suit un mystérieux entraînement. Alors que Meredith et Megan pensent que Nathan s'est enfui, celui-ci réapparaît avec une surprise de taille. La tumeur d'Amelia a disparu, mais les problèmes entre elle et Owen ne sont pas résolus pour autant.