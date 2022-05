Grey's anatomy - S14 E10 - Ironie du sort

Aux urgences, la journée s'annonce chargée en patients et en émotions pour April. Paul Stadler, l'ex-mari violent de Jo, souffre d'une commotion cérébrale. Meredith soupçonne Alex et Jo d'être à l'origine de l'accident. Et si c'était sa nouvelle compagne qui avait décidé de se débarrasser de lui ? April accueille une patiente sur le point d'accoucher. Surprise ! Il s'agit de la nouvelle femme de Matthew, l'ex-fiancé qu'elle avait abandonné devant l'autel pour s'enfuir avec Jackson. Elle doit ensuite soigner et raisonner un jeune homme qui a tenté de se trancher la main pour accomplir la volonté de Dieu. Entre deux patients, elle essaie de confier l'organisation du concours à quelqu'un d'autre. Un enfant de douze ans est admis avec une plaie par balle dans le cou. Croyant qu'il s'agissait d'un cambrioleur, un policier lui a tiré dessus par erreur. Persuadé que la couleur de sa peau est à l'origine de la méprise, Jackson est très affecté par cette affaire. Bailey réalise qu'il est temps d'expliquer certaines choses à Tuck. Alors que la journée vire au cauchemar, la foi d'April est mise à rude épreuve.