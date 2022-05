Grey's anatomy - S14 E12 - Pas son genre

Tous les médecins sont en quête de l'idée qui leur permettra d'intégrer le concours de l'innovation. April est méconnaissable. Elle s'est mise à boire, couche avec un interne et n'a plus franchement la tête à l'organisation du concours. Amelia et Alex s'occupent d'une jeune fille dont le cancer a récidivé. Pour la soigner et lui permettre de participer au spectacle de ses rêves, ils vont devoir repousser les limites de la médecine. Meredith annonce à un ami de Richard qu'il est condamné. Elle retrouve une patiente à qui elle a récemment retiré la rate. Ces deux cas vont l'aider à trouver l'inspiration. Jackson doit choisir entre un concept révolutionnaire de peau en spray et une idée qui pourrait changer la vie des femmes transgenres. Clouée au lit suite à son opération, Bailey peut compter sur le dévouement de Levi pour mettre au point son prototype. Richard veut surprendre Catherine en apprenant à danser la salsa. De son côté, Maggie doit jongler entre Clive, les cours de danse et la préparation du concours. Arizona a du mal à se remettre de la mort de sa dernière patiente, mais finit par réagir. Owen décide de laisser sa place aux autres.