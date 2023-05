Grey's anatomy - S14 E13 - Trouver sa place

Richard, qui s’inquiète du retour prématuré de Bailey au bloc, décide de la surveiller pour s’assurer qu’elle se ménage suffisamment. Ben, devenu pompier, et sa collègue, Andy Herrera, arrivent au Grey-Sloan avec deux garçons qu’ils ont sorti d’un incendie. Herrera, qui tient en main l’aorte d’un des deux enfants, est fascinée de voir, au plus près, le travail des chirurgiens tandis que Ben a du mal à accepter d’être exclu de tout le protocole médical et chirurgical. Amelia fait venir Tom Koracick pour les aider, Alex et elle, à trouver une solution pour soigner la jeune Kimmie Park. April passe ses soirées à faire la fête avec les internes, qui l’ont surnommée "La fiesta".