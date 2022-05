Grey's anatomy - S14 E14 - Bien cacher son jeu

Meredith et Jo doivent présenter leur projet au docteur Cerone, mais le médecin est mort et la rencontre avec sa fille prend une tournure inattendue. Maggie décide de présenter Clive à ses sœurs et amis au cours d'une soirée jeux. Entre l'attitude déplacée d'April, les facéties de Koracick et les invités surprise, la soirée s'annonce animée. Célibataire depuis quelque temps, Amelia a du mal à gérer la proximité d'Owen. Pour soulager sa jeune patiente, Alex ne voit qu'une seule alternative : le cannabis thérapeutique. Il va devoir convaincre Bailey et la grand-mère de la jeune fille du bien-fondé de cette solution. En recueillant des données pour leur étude sur la mortalité maternelle, Arizona et Carina s'aperçoivent que le taux de césariennes du Grey-Sloan est anormalement élevé. C'est le chaos aux urgences. Alors que des rugbymen n'en font qu'à leur tête, April sectionne l'oreille d'une patiente atteinte d'une malformation cardiaque et Andrew perd connaissance. Sam et Andrew prennent conscience de ce qu'ils éprouvent réellement l'un pour l'autre. Entre Jackson et Maggie, la tension est palpable.