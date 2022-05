Grey's anatomy - S14 E15 - Premiers amours

Après avoir passé la nuit avec April, Koracick essaie de l’amener à lui en dire plus sur elle et il finit par lui révéler que la mort accidentelle de son fils de dix ans, quelques années plus tôt, a sérieusement ébranlé sa foi. Quand un adolescent refuse une greffe de cœur de peur que ses sentiments pour son petit ami disparaissent, Maggie, Jo et Alex se remémorent chacun le premier amour. Marie Cerone qui affirme avoir inventé avec Ellis Grey la procédure qui lui a valu son deuxième Harper Avery, exige que Meredith fasse ajouter son nom à cette procédure (procédure Grey-Cerone) pour lui vendre son brevet. Quand Meredith refuse, elle lui annonce qu’elle va développer le projet des mini foies sous son nom (méthode Cerone) sans lui en attribuer le mérite. Jo demande à Alex de l’épouser, ce qu’il accepte.