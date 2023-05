Grey's anatomy - S14 E16 - Voyage dans le temps

Owen et Amelia profitent de leur relation sans sentiments, mais la situation n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Pour que Sofia ait moins le cafard, Arizona l'emmène passer la journée à l'hôpital. Là-bas, elle rencontre Noah, un petit garçon au rire un peu trop facile. Maggie et Jackson ont hâte de passer à la vitesse supérieure, mais leur relation est loin de faire l'unanimité. Déçue par l'attitude de Marie Cerone, Meredith décide de se retirer du concours, au grand dam de Jo. Les internes suivent une journée de formation en traumatologie et April compte bien leur rendre la mission impossible. Bailey et Jo prennent en charge une célèbre astronaute qui se croit capable de concevoir une machine à voyager dans le temps.